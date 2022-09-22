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13:31, 22 сентября 2022
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Собчак раскрыла личный способ успокоиться

Собчак раскрыла личный способ успокоиться
Фото: Телеграм-канал СОБЧАК

Личный способ успокоиться раскрыла в своем Telegram-канале популярная журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

«Меня успокаивает искусство. Как высшее проявление божественных энергий в людях. В человеческой цивилизации искусство появилось только тогда, когда появились праздность и свободное время от перебрасывания копьями и охоты на мамонта. Давайте насладимся созданным теми, кто смог превзойти свое животное ради божественного», — поделилась известная блондинка.

Собчак подкрепила пост фотографиями из Пушкинского музея в Москве, где сейчас проходит выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». «Ходя по пустынным залам Пушкинского, по великолепным залам с коллекциями Морозовых, вспоминаю как рухнула тогда целая империя, а варвары того времени в какой-то момент хотели уничтожить картины как "противоречащие духу советского народа". Их чудом спасли. Вообще вера в чудо — главное, что у нас у всех осталось», — написала она.

Ранее Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов, ответили на появившуюся в сети информацию об эмиграции семьи в Израиль.

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