Собчак ответила на слухи о продаже своего дома в Подмосковье

На слухи о продаже своего подмосковного дома ответила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в личном Telegram-канале. Она заявила, что эта информация не соответствует действительности.

«Больше многих других удовольствий мне нравится, когда люди говорят **** [ерунду] со знающим видом. Дом я не продаю, ни сама, ни через риэлторов», — резко высказалась звезда.

Собчак также опровергла информацию, что стоимость ее особняка оценивается примерно в шесть миллионов долларов. «Стоит он значительно дороже», — отметила она.

Ранее Собчак опубликовала видеообзор из загородного дома. Помимо большой гардеробной, в особняке есть бассейн, баня, зона отдыха, гостиная с люстрами общим весом в полтонны, кинозал, столовая, украшенная мозаикой советского периода, большая терраса и множество других комнат. Дом окружен садом.