Ксения Собчак станцевала с веерами и записала видео

Танец с двумя веерами показала телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она записала и опубликовала видео на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Настроение дня, как говорится. Всего через пять месяцев буду опять вот так», — написала телеведущая.

В ролике запечатлено, как Собчак танцует, держа в каждой руке по вееру. Она двигается по залитой солнцем зеленой лужайке, на заднем плане открывается вид на водоем и горы. Блогер появилась перед камерой в длинной юбке в полоску, в топе от купальника и накидке в сетку. Знаменитость не уточнила, где и когда сняла видео.