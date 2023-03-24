Ксения Собчак станцевала с веерами и записала видео
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео танца с веерами.
Танец с двумя веерами показала телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она записала и опубликовала видео на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Настроение дня, как говорится. Всего через пять месяцев буду опять вот так», — написала телеведущая.
В ролике запечатлено, как Собчак танцует, держа в каждой руке по вееру. Она двигается по залитой солнцем зеленой лужайке, на заднем плане открывается вид на водоем и горы. Блогер появилась перед камерой в длинной юбке в полоску, в топе от купальника и накидке в сетку. Знаменитость не уточнила, где и когда сняла видео.
«Пожалуйста, покажите [балерине Анастасии] Волочковой», «Ксюша, вы супер», «Вот умеет же Собчак жить весело и красиво», «Волочкова отдыхает просто», «Нормально так вы отжигаете фламенко», «Чудо чудное, диво дивное», «Так вот ты какая... Чунга-Чанга», «У Волочковой стресс», «Как грациозно скачет», «Отличное такое настроение дня. Так и хочется сплясать вместе с вами», «Браво», — прокомментировали россияне.
Ранее танцующий на пешеходном переходе мужчина попал на видео.