17:50, 25 июля 2023
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Ксения Собчак показала оголенные ягодицы и восхитила россиян
Журналистка Ксения Собчак опубликовала архивное пляжное фото.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак опубликовала в личном Telegram-канале серию архивных пляжных фотографий.
На одном из снимков знаменитость изображена на берегу океана в слитном купальнике с леопардовым принтом. Она повернулась к объективу камеры спиной и показала оголенные ягодицы.
«Прекрасные булки», «Если Ксюша и делает что-то с собой, все естественно у нее смотрится, отлично выглядит», «Красотка», «Классная попа», «У Ксюши отличная фигура», «Хороша», — восхитились пользователи мессенджера.
Ранее селфи Собчак без косметики и фильтров восхитило пользователей сети.