Ксения Собчак показала оголенные ягодицы и восхитила россиян

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в личном Telegram-канале серию архивных пляжных фотографий.

На одном из снимков знаменитость изображена на берегу океана в слитном купальнике с леопардовым принтом. Она повернулась к объективу камеры спиной и показала оголенные ягодицы.