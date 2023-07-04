Собчак жестко ответила на слухи о беременности

На слухи о беременности жестко ответила журналистка Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Она нецензурно выругалась в адрес подписчицы, задавшей вопрос на эту тему.

Собчак опубликовала снимок с открытия ресторана в Санкт-Петербурге. На фото знаменитость позирует в расклешенном от груди платье ниже колена.

«Кто опять разглядел беременность?» — поинтересовалась одна из комментаторов. «********** (отвалите) от меня, пожалуйста», — ответила на подозрения подписчицы журналистка.

Ранее Собчак показала лицо без фильтров и косметики, восхитив пользователей сети. Знаменитость опубликовала видео с отдыха на Бали.