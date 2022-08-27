Стали известны нелюбимые вопросы россиян на собеседовании

Нелюбимые вопросы россиян со стороны потенциальных работодателей на собеседованиях перечислила «Лента.ру» со ссылкой на совместное исследование образовательной платформы Skillbox и команды VK.

«Почему мы должны взять на эту вакансию именно вас?», «Почему вы ушли с предыдущего места работы?», «Кем вы видите себя через пять лет?», «Почему вы хотите работать именно у нас?», «На какую заработную плату вы рассчитываете?», «Какие ваши самые слабые и самые сильные стороны?», — эти вопросы респонденты отметили как самые неприятные. Также стало известно, что некоторым из них доводилось отвечать на вопросы о своих знаках зодиака.

«Работодатели нередко задают соискателям провокационные вопросы для оценки их реакции, стрессоустойчивости и коммуникативных навыков», — объяснила руководитель направления «Психология» в Skillbox Александра Нечаева.

Для подготовки к такому разговору специалист посоветовала найти в интернете список часто задаваемых на собеседованиях вопросов и варианты ответов на них, адаптировать под себя и репетировать перед зеркалом или близким человеком. «Это может помочь снять барьер в разговоре. Но будет все же далеко от реалий настоящего собеседования, понимания того, что важно для рекрутеров», — сказала Нечаева.

По итогам исследования также выяснилось, что 34 процента россиян на собеседованиях преувеличивают и приукрашивают, рассказывая о своих навыках, а пять процентов — откровенно врут. 61 процент респондентов заверил, что они всегда честны с потенциальным будущим руководителем.

Более половины (52 процента) опрошенных признались, что на собеседованиях чувствуют себя некомфортно. В исследовании приняли участие более 1200 человек из разных городов России в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее в рамках проведенного опроса россияне назвали комфортный для жизни размер пенсии. 84 процента респондентов признались, что планируют получать дополнительный доход после выхода на пенсию.