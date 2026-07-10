Собянин и Кравцов поздравили столичных выпускников с успешной сдачей ЕГЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Политики обсудили рекордные результаты государственной итоговой аттестации в городе, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как подчеркнул Кравцов, столица уверенно задает высокую планку образовательных результатов.

«По итогам ЕГЭ 2026 года столица возглавляет список регионов-лидеров <...> Такие результаты достигаются при системной поддержке педагогов и внимании к углубленному изучению предметов», — отметил министр просвещения.

Кравцов также указал на успешное выступление московских школьников на олимпиадах. В свою очередь, Собянин подчеркнул, что для Москвы результаты ЕГЭ станут стимулом для дальнейшей работы. Например, планируется масштабное обновление инфраструктуры по программе «Моя школа».

Ранее сообщалось, что школу на две тысячи мест построят в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.