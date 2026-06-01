Собянин назвал один из ключевых приоритетов Москвы

Более 100 учащихся школ искусств и творческих колледжей стали лауреатами грантов в сфере культуры и искусства в Москве в этом году. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

«102 участника получили награды в 34 номинациях. Обладателем Гран-при стал Эмир Басим Закариа, ученик Детской музыкальной школы при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена», — сообщил Собянин.

Он подчеркнул, что в этом году конкурс значительно расширился и стал доступнее для участников. В программе появились новые направления, включая ансамбли народных инструментов, эстрадно-джазового и театрального искусства, а также декоративно-прикладное творчество.

К участию были допущены учащиеся не только городских, но также федеральных и частных образовательных учреждений. Всего организаторы получили более 1,6 тысячи заявок, которые подали около 5 тысяч детей.

