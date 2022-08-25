Собянин отчитался о визите в охваченную пожарами Рязанскую область

О визите в охваченную пожарами Рязанскую область отчитался в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал сроки локализации и тушения возгораний.

«По поручению президента был сегодня в Рязанской области, на месте природных пожаров. С вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко, возглавляющим правительственную комиссию по ликвидации пожаров, главой МЧС России Александром Куренковым и главой Минприроды РФ Александром Козловым мы провели на месте совещание оперативного штаба», — доложил градоначальник.

По словам мэра, в Рязанской области работает большое количество людей и техники, авиация и около 30 тяжелых бульдозеров создают так называемые минерализованные полосы. «За счет этих барьеров удается локализовать пожар», — заявил Собянин. Он добавил, что практически в каждом поселении стоят подразделения Москвы — пожарная и гражданская техника, помогающие защитить населенные пункты.

«Тем не менее обстановка остается сложной. Верховой пожар, когда идет мощный ветер, перескакивает через противопожарные полосы. Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение одного-двух дней пожар будет локализован, а затем, в течение недели, потушен», — заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал о помощи Москвы в тушении пожаров в Рязанской области. По его словам, в регион отправили отряды поливомоечной техники и уникальный пожарно-спасательный комплекс «Водолей», способный подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстояние до 1,2 километра.