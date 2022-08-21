Сергей Собянин рассказал о помощи в тушении лесных пожаров в Рязанской области

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о помощи, оказываемой московскими спасателями в борьбе с пожарами в Рязанской области.

«В Рязанской области — шесть наших вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук», — написал он.

Также мэр добавил, что около 200 столичных специалистов и 70 единиц техники задействовали во Владимирской области.

По его словам, городские службы Москвы работают в усиленном режиме. Ведется мониторинг состояния воздуха, за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях пристально следят.

Ранее Собянин сообщил, что вдвое было увеличено количество техники и специалистов для тушения огня под Рязанью.