Собянин повысил москвичам минимальную зарплату

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил заработные платы москвичам, говорится на официальном портале градоначальника. С завтрашнего дня, 1 июня 2022 года, минимальный доход в столице будет увеличен на десять процентов, до 23 508 рублей в месяц.

Согласно постановлению, также на десять процентов будет увеличена величина прожиточного минимума. Так, в расчете на душу населения она составит 20 585 рублей, для трудоспособного населения достигнет суммы 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410 рублей, а для детей — 17 791 рубль.

Решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума является частью пакета мер Правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления, говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал о важности прямого диалога с бизнесом. По данным мэра, в столице ежедневно регистрируется более 500 субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего в московском бизнесе работает 3,2 миллиона человек.