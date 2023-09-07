Мошенники придумали новое применение социальной инженерии для кражи денег

Новую схему мошенничества без использования фишинговых сайтов раскрыл «Газете.Ru» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.

Собеседник рассказал, что аферисты начали запрашивать логины и пароли электронных почтовых ящиков пользователей якобы для обновления базы данных. При этом этом они сообщают, что не получив ответа деактивируют аккаунт в течение 48 часов. Сами письма от злоумышленников маскируются под адресом «центра обмена сообщениями хостинга веб-почты» —несуществующей в реальности системы.

Ранее мошенник похитил у москвича деньги через фейковый аккаунт известного актера.