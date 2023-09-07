21:20, 07 сентября 2023
1 мин.
Мошенники придумали новое применение социальной инженерии для кражи денег
Мошенники стали напрямую просить логин и пароль учетной записи граждан.
Фото: Burst / Unsplash
Новую схему мошенничества без использования фишинговых сайтов раскрыл «Газете.Ru» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.
Собеседник рассказал, что аферисты начали запрашивать логины и пароли электронных почтовых ящиков пользователей якобы для обновления базы данных. При этом этом они сообщают, что не получив ответа деактивируют аккаунт в течение 48 часов. Сами письма от злоумышленников маскируются под адресом «центра обмена сообщениями хостинга веб-почты» —несуществующей в реальности системы.
Ранее мошенник похитил у москвича деньги через фейковый аккаунт известного актера.