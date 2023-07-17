Минздрав дал советы женщинам по сохранению репродуктивного здоровья

Советы по сохранению способности к нормальному деторождению дала женщинам главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина. Ее слова приводит официальный Telegram-канал ведомства.

Женщинам, которые планируют беременность, она посоветовала отказаться от употребления глубоководной рыбы — тунца, скумбрии и рыбы-меча. По ее словам, эти породы содержат в себе высокую концентрацию ртути.

Кроме того, специалист призвала отказаться от разогрева еды в пластиковых контейнерах и употребления горячих напитков в пластиковой посуде. Пластик содержит в себе токсические вещества, которые при нагревании попадают в пищу, а затем и в организм, отметила Долгушина.

При планировании беременности врач посоветовала правильно питаться, отдавать предпочтения сезонным продуктам, отказаться от фастфуда и больше двигаться. Кроме того, необходимо нормально высыпаться и одеваться по погоде, так как переохлаждение может негативно сказываться на репродуктивной системе.

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