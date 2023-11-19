46-летняя солистка группы «Винтаж» снялась топлес

Фото топлес опубликовала солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Откровенный образ 46-летней певицы восхитил поклонников.

Для фотосессии Плетнева разделась и украсила тело блестками. Звезда распустила волосы и нанесла макияж в темных оттенках.

«Как красиво», «Богиня», «Настоящая Снежная королева», «Анечка крутая, образ огонь», — прокомментировали внешний вид певицы фолловеры.

Ранее фото топлес опубликовала 45-летняя актриса Любовь Толкалина.