Стало известно о смерти 32-летнего актера фильма о Донбассе «Солнцепек»

О смерти 32-летнего актера фильма о Донбассе «Солнцепек» Кирилла Ильина сообщается на сайте «Кино-театр». Тело молодого артиста нашли в его квартире.

Уточняется, что Ильин умер еще 24 августа. Причина смерти пока неизвестна.

При жизни он сыграл в таких картинах, как «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Гражданская жена» и «Капитан Голливуд» и других.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Фурцева» Алексей Янин, о смерти которого СМИ сообщали 2 сентября, оказался жив. Его жена рассказала, что стала жертвой мошенников.