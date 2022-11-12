Гоген Солнцев пожаловался на внешний вид супруги

На внешний вид своей супруги Полины в YouTube-шоу «Люсьен, дай сказать» пожаловался 41-летний шоумен Гоген Солнцев. Блогер заявил, что жена очень сильно поправилась, но корректирует свою фигуру на снимках с помощью фоторедакторов.

«Полина весит 150 килограммов! Она свои снимки фотошопит, а в жизни увидишь — просто продавщица свеклы. Мне стыдно с ней появляться. Эта семейка больная. Полина не дает мне развода», — объяснил он.

Кроме того, звезда телешоу недоволен общением жены с ее матерью, бывшей избранницей Гогена, 67-летней Екатериной Терешкович.

Ранее Солнцев поделился деталями пластической операции. Он сообщил, что помимо липосакции увеличил ягодицы. «Все идеально прошло. Жалею ли я? Нет. Все висело. Стыдно даже перед бабками оголиться на пляже», — рассказал он.