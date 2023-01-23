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23:32, 23 января 2023
1 мин.

Гоген Солнцев опубликовал совместное фото с новой подругой

Гоген Солнцев опубликовал совместное фото с новой подругой
Фото: @solntcev

Совместное фото с пожилой женщиной опубликовал шоумен Гоген Солнцев в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Снимок заинтересовал пользователей сети.

«Сходили с подругой в кафетерий. Выпили немного грога и послушали хорошую музыку. Отличный субботний вечер! Всем хорошего настроения и оптимизма!» — подписал кадр Солнцев.

«Опять взялся за старое», «Почему старые бабушки?», «Гоген, признавайся, ты соцработник?» — развеселились пользователи сети. Кто-то отметил, что экс-супруга Солнцева, 68-летняя Екатерина Терешкович, выглядит лучше новой подруги шоумена.

Ранее Солнцев опубликовал совместное фото с девушкой Мари, целующей его в щеку.

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