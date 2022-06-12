Дерматолог призвала отказаться от «народных» методов лечения солнечных ожогов

Врач-дерматолог Юлия Галлямова в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала отказаться от «народных» методов лечения солнечных ожогов. По ее словам, нанесение сока растений или сметаны на поврежденный участок скорее принесет вред, чем пользу.

«Когда вы чувствуете, что обгораете, необходимо уйти с солнца и нанести «Пантенол». Ни в коем случае не использовать народные методы: всякие сметаны, какие-то там соки растений», — подчеркнула специалист. «Бабушкины» средства, отметила Галлямова, могут только усугубить ситуацию, став источником инфекций и причиной дерматитов.

«Бывают такие случаи, особенно у светлокожих, от солнца может повыситься температура. Им следует принять антигистаминные средства или жаропонижающие. Это первая помощь», — сказала дерматолог.

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