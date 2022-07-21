Тишковец пообещал москвичам солнечный август

Солнечный август пообещал жителям Центральной России ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с РИА Новости он сообщил, что последний месяц лета в Москве ожидается теплым.

«Заключительный месяц лета не подведет и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — заявил синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам комфортную погоду в августе. По ее словам, температура будет держаться на уровне около 25 градусов.