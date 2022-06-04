Сомнолог рассказала о реальном влиянии кофеина на организм человека

О реальном влиянии кофеина на организм человека изданию NEWS.ru рассказала врач-сомнолог Софья Черкасова. Специалист развеяла популярный миф о бодрящем напитке.

Бодрость, повышение настроения и прилив сил после употребления кофе могут ощущать не все люди, заявила Черкасова. По словам специалиста, все зависит от персональной восприимчивости к кофеину.

«Чувствительность кофеина у всех разная. Некоторые люди ничего не ощущают, а другие выпьют чашку кофе в полдень и испытывают сложности с излишним бодрствованием вечером», — сказала сомнолог.

Чтобы кофеин бодрил лучше и сильнее, стоит пить кофе не каждый день, так как рецепторы привыкают к нему, сказала Черкасова. «В конце концов, он просто переходит в режим привычки и не дает никакого бодрствования», — заявила она.

Ранее Черкасова назвала эффективные методы борьбы с недосыпом. Одним из таковых, по ее словам, является тайм-менеджмент.