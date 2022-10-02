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19:32, 02 октября 2022
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Известная актриса вспомнила о соседстве с крупнейшей фабрикой шоколада в Москве

Известная актриса вспомнила о соседстве с крупнейшей фабрикой шоколада в Москве
Фото: Владимир Грановский / РИА Новости

Воспоминаниями о соседстве с крупнейшей в Москве в советское время фабрикой по производству шоколада «Рот Фронт» в интервью «Москвич Mag» поделилась советская и российская актриса, народная артистка России Александра Захарова.

«Огромные машины каждое утро возили на фабрику какао-бобы. И эти какао-бобы частенько высыпались из кузова и бывали разбросаны по нашему Монетчиковскому переулку», — рассказала она.

Артистка добавила, что, будучи детьми, они с друзьями нередко получали от работниц производства конфеты и различные сладости. Отцу Захаровой «шоколадные» сотрудницы по утрам давали разные напутствия, как нужно жить на свете.

Ранее москвич рассказал в социальных сетях о необычной находке — фантике от конфет времен СССР, датируемом первой половиной XX века.

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