Люди
03:29, 05 февраля 2023
1 мин.

Цены на сосиски в московском магазине сильно удивили горожан

Цены на сосиски в московском магазине сильно удивили горожан
Фото: Unsplash

Жителей Москвы сильно удивили цены на сосиски в одном из городских магазинов. Фотографию полуфабриката с ценником опубликовали в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

«Как вам сосиски по 10 рублей за 650 граммов? Снято в фирменном магазине при Черкизовском мясокомбинате на Пермской улице. Скидки впечатляют, не правда ли?» — подписали публикацию авторы.

Многие юзеры задались вопросом о качестве продукции. Они отметили, что нормальный продукт не может столько стоить. Кроме того, пользователи усомнились в свежести сосисок.

«Народу в этом магазине, как в Макдональдсе на Пушкинской в 90-х», «А их есть-то можно вообще?», «Представляю, какой там состав. Есть это нельзя», «Собакам и кошкам самое то», «Очередь там мин 50 стояли чтоб зайти, пускают по два человека, то есть два вышли, два зашли», — прокомментировали москвичи.

Ранее летом 2022 года стоимость килограмма помидоров в 650 рублей в подмосковных Люберцах удивила и разозлила россиян.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.