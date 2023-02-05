Цены на сосиски в московском магазине сильно удивили горожан

Жителей Москвы сильно удивили цены на сосиски в одном из городских магазинов. Фотографию полуфабриката с ценником опубликовали в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

«Как вам сосиски по 10 рублей за 650 граммов? Снято в фирменном магазине при Черкизовском мясокомбинате на Пермской улице. Скидки впечатляют, не правда ли?» — подписали публикацию авторы.

Многие юзеры задались вопросом о качестве продукции. Они отметили, что нормальный продукт не может столько стоить. Кроме того, пользователи усомнились в свежести сосисок.

«Народу в этом магазине, как в Макдональдсе на Пушкинской в 90-х», «А их есть-то можно вообще?», «Представляю, какой там состав. Есть это нельзя», «Собакам и кошкам самое то», «Очередь там мин 50 стояли чтоб зайти, пускают по два человека, то есть два вышли, два зашли», — прокомментировали москвичи.

Ранее летом 2022 года стоимость килограмма помидоров в 650 рублей в подмосковных Люберцах удивила и разозлила россиян.