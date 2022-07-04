Умер народный артист России Сергей Сосновский

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Сосновский умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает Московский художественный театр имени Чехова, где Сосновский работал последние 18 лет.

«Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили — мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком», — говорится в сообщении. Известно, что артист ушел из жизни после продолжительной болезни.

Кроме работы на театральной сцене, Сосновский известен по ролям в фильмах и сериалах «Инсомния», «Доктор Лиза», «Завод», «Метод», «Кухня», «Вампиры средней полосы» и других.

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