Стало известно о состоянии госпитализированного Игоря Николаева

О состоянии госпитализированного певца и композитора Игоря Николаева сообщил Telegram-канал SHOT. Стало известно, что врачи продлили пребывание народного артиста России в клинике.

Николаева перевели из реанимации в стационар после коронарного шунтирования, однако артист восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Концерты звезды, запланированные на начало ноября, перенесены на год. Однако билеты на выступление Николаева 18 ноября в Москве до сих пор есть в продаже.

Ранее сообщалось, что Николаева госпитализировали в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем. 19 сентября артисту провели операцию по восстановлению кровотока в артериях с помощью специальных шунтов.