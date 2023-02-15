Стало известно о состоянии здоровья Романа Костомарова после операции

О состоянии здоровья госпитализированного в Москве Романа Костомарова после очередной операции стало известно «Известиям» в ночь на среду, 15 февраля. По данным издания, состояние спортсмена резко ухудшилось.

«Самостоятельно дышать Костомаров не может. До утра он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ распространилась информация, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе кисти рук, однако позже стало известно, что врачи ампутировали фигуристу только пальцы на обеих руках, а не кисти полностью.