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09:41, 15 февраля 2023
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Стало известно о состоянии здоровья Романа Костомарова после операции

Стало известно о состоянии здоровья Романа Костомарова после операции
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О состоянии здоровья госпитализированного в Москве Романа Костомарова после очередной операции стало известно «Известиям» в ночь на среду, 15 февраля. По данным издания, состояние спортсмена резко ухудшилось.

«Самостоятельно дышать Костомаров не может. До утра он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ распространилась информация, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе кисти рук, однако позже стало известно, что врачи ампутировали фигуристу только пальцы на обеих руках, а не кисти полностью.

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