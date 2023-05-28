Стало известно о состоянии здоровья известного режиссера

Перенесший инсульт 89-летний режиссер Глеб Панфилов начал чувствовать себя лучше. Об этом РИА Новости рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Известно, что недавно Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского в связи с инсультом. В результате проблем со здоровьем у режиссера развилась пневмония, его состояние оценивалось как тяжелое.

По словам Варшавера, сейчас режиссер чувствует себя лучше и скоро его переведут из больницы на реабилитацию. При этом он подчеркнул, что вопрос о дальнейшем месте реабилитации Панфилова решается столичным Минздравом.

Ранее сообщалось, что Глеба Панфилова госпитализировали в Москве.