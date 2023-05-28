19:48, 28 мая 2023
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Стало известно о состоянии здоровья известного режиссера
Перенесший инсульт 89-летний режиссер Панфилов начал чувствовать себя лучше.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Перенесший инсульт 89-летний режиссер Глеб Панфилов начал чувствовать себя лучше. Об этом РИА Новости рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Известно, что недавно Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского в связи с инсультом. В результате проблем со здоровьем у режиссера развилась пневмония, его состояние оценивалось как тяжелое.
По словам Варшавера, сейчас режиссер чувствует себя лучше и скоро его переведут из больницы на реабилитацию. При этом он подчеркнул, что вопрос о дальнейшем месте реабилитации Панфилова решается столичным Минздравом.
Ранее сообщалось, что Глеба Панфилова госпитализировали в Москве.