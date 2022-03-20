Сотрудник букмекерской конторы ограбил фирму на десятки миллионов рублей

Сотрудник букмекерской конторы ограбил фирму, в которой работал, на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, инцидент произошел в заведении на улице 1905 года. Мужчина в медицинской маске пришел на работу ранним утром, представился охраннику сотрудником другого филиала конторы и сказал, что принес коллегам виски в подарок.

После этого злоумышленник беспрепятственно прошел в помещение и, угрожая пистолетом, заставил менеджера отдать ему ключи от сейфа. Затем грабитель вскрыл ящик, забрал оттуда 22 миллиона 400 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Работники заведения сразу нажали тревожную кнопку и на место прибыли правоохранительные органы.

Сообщается, что преступника задержали уже на следующий день. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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