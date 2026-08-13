Сотрудники автомойки в центре Москвы попали в ДТП на угнанном Porsche
Сотрудники автомойки в центре Москвы угнали автомобиль и попали в аварию. Об этом пишет пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
По данным столичных правоохранителей, когда владелец иномарки оставил машину на мойке, двое работников решили на ней прокатиться. Однако выезд оказался неудачным, машину повредили и вернули, после чего скрылись.
«Сотрудники уголовного розыска района Замоскворечье задержали 35-летнего уроженца Тверской области. Мужчина подозревается в угоне дорогой иномарки прямо с места работы. Сумма ущерба составила около трех миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Фигурант заключен под стражу.
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