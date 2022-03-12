Врач дал совет метеозависимым людям

Врач-терапевт Филипп Кузьменко дал совет людям, чье самочувствие зависит от погоды. Он рассказал в интервью радио Sputnik, как избежать упадка сил при изменении метеорологических условий.

Кузьменко отметил, что при сильном похолодании после аномального тепла некоторые россияне начали жаловаться на головную боль, усталость и упадок сил. Терапевт заверил, что ничего опасного в таких симптомах нет. «Самочувствие меняется ото дня ко дню. Бывает, что сегодня вы проснулись и вам не очень хорошо, но это не значит, что вы больны. Скорее всего, завтра вам будет лучше», — пояснил он.

Медик призвал в подобных случаях наладить здоровый образ жизни и не прибегать к приему таблеток. «Полезно будет заняться физкультурой, полезно ложиться и вставать в одно и то же время, полезно правильно питаться. Вот такие простые рекомендации могут помочь», — заключил Кузьменко.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин порекомендовал метеозависимым людям сократить употребление соли.