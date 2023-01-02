Коуч дала совет родителям перед новогодними каникулами

Совет родителям перед новогодними каникулами в беседе с «Мослентой» дала предприниматель, мотивационный тренер Любовь Миляева. Она рекомендовала не зацикливаться на подарках, а постараться уделить детям побольше качественного внимания.

«Родителям надо понять, что детские позитивные впечатления рождаются из любви. Никакие игрушки, гаджеты и аниматоры не могут подарить малышу счастливых папу и маму. Семейные традиции и крепкие отношения, легкость, юмор, радость жизни могут быть основой для безоблачного детства», — сказала коуч.

Так, по словам Миляевой, взрослые люди обычно с теплом вспоминают, как мама пела колыбельные, а папа читал книжку перед сном. Иногда это такие приятные мелочи, как украшение новогодней елки, совместное приготовление еды, незапланированные семейные поездки, настольные игры.

Ранее психолог объяснил родителям причину отказа детей от общения с ними. Он отметил: многие представители старшего поколения жалуются, что дети им редко звонят, а когда они звонят им сами, те стараются поскорее закончить разговор.