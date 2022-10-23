Психолог дала совет жертвам абьюза

Совет жертвам токсичных отношений дала психолог, кандидат наук, доцент, эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко. В разговоре с «Мослентой» она порекомендовала не спешить вступать в новые отношения после разрыва с абьюзером.

«Проанализируйте свои ошибки, окрепните духом, придите в себя, начните трезво смотреть на окружающих. Это очень важно, потому что слабые и растерянные женщины — магнит для абьюзеров. Они сразу чувствуют жертву и начинают свою психологическую игру», — объяснила специалист.

Если общение с новым партнером вызывает психологический дискомфорт, его нужно прекратить, предупредила Колиниченко. «Давление на психику, фразы: "я же тебе говорил, как ты не права, слушайся меня", "ты видишь, я опять прав" — это первые предостережения женщине, что перед ней абьюзер. Часто такое принимают за заботу. На самом деле рыбка заглатывает приманку», — объяснила специалист.

Отношения с манипулятором могут привести к психическим расстройствам, отметила Колиниченко. «Психологи повторяют еще раз: есть только один способ изменить такие отношения — выйти из них еще до вступления в игру», — подчеркнула она.

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