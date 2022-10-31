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10:19, 31 октября 2022
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Россияне выбрали самые популярные эпизоды советского кино

Россияне выбрали самые популярные эпизоды советского кино
Кадр: фильм «Любовь и голуби»

Самые популярные эпизоды советского кино выбрали в соответствующем рейтинге россияне. В пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» ТАСС сообщили, что рейтинг возглавила сцена из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» с разборками героинь актрис Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной.

«В фильме "Любовь и голуби" самым популярным стал момент встречи двух соперниц — Раисы Захаровны и Нади. Только за последний месяц люди искали ключевую фразу этой сцены почти четыре тысячи раз», — говорится в сообщении.

В топ-3 также попали сцена на танцплощадке в фильме режиссера Георгия Данелии «Афоня», где героиня актрисы Татьяны Распутиной произносит фразу «Это энергичный танец», а также сцена в «Бриллиантовой руке» режиссера Леонида Гайдая с неудавшимся соблазнением главного героя Семена Семеновича в исполнении актера Юрия Никулина.

Ранее «Москино» решило заменить американское кино азиатским из Южной Кореи, Индии и Китая.

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