Известного советского актера госпитализировали в Москве

Советского и российского актера театра и кино Андрея Мартынова доставили в отделение реанимации одной из московских клиник с отравлением. По данным «Известий», это произошло 26 мая.

Стало известно, что артист выпил сразу 40 таблеток. По информации «Газеты.Ru», это был транквилизатор, обладающий противотревожным, противосудорожным и снотворным действием. На данный момент причина его поступка неизвестна.

77-летний Мартынов особенно известен по таким фильмам, как «А зори здесь тихие», «Вечный зов» и «Белый Бим Черное ухо».

Ранее стало известно о депрессии у фигуриста Романа Костомарова, прошедшего через несколько операций по ампутации конечностей.