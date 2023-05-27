10:11, 27 мая 2023
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Известного советского актера госпитализировали в Москве
Актера Мартынова доставили с отравлением в отделение реанимации в Москве.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Советского и российского актера театра и кино Андрея Мартынова доставили в отделение реанимации одной из московских клиник с отравлением. По данным «Известий», это произошло 26 мая.
Стало известно, что артист выпил сразу 40 таблеток. По информации «Газеты.Ru», это был транквилизатор, обладающий противотревожным, противосудорожным и снотворным действием. На данный момент причина его поступка неизвестна.
77-летний Мартынов особенно известен по таким фильмам, как «А зори здесь тихие», «Вечный зов» и «Белый Бим Черное ухо».
Ранее стало известно о депрессии у фигуриста Романа Костомарова, прошедшего через несколько операций по ампутации конечностей.