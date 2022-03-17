Аллергикам дали советы по подготовке к весне

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников дал советы аллергикам по подготовке к весеннему сезону. Его рекомендации опубликовали РИА Новости.

«Если каждую весну происходит обострение аллергии, то нужно заранее посетить врача, который назначит профилактические препараты», — отметил врач. Курс приема медикаментов необходимо начать за 2-3 недели до сезона цветения.

Медик рассказал о важности гипоаллергенной диеты. Следует исключить продукты, провоцирующие неприятные симптомы. В большинстве случаев к ним относятся мед, цитрусовые, клубника, шоколад, орехи, яйца.

Кроме того, стоит поставить увлажнитель воздуха в квартиру и затянуть окна марлей. Гулять Тяжельников посоветовал в дождливую, влажную погоду, избегая контакта с аллергеном во время цветения.

Ранее врач-аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих предупредила аллергиков о начале тяжелого периода.