Садовод дала советы по посевам в период майских праздников

Советы по посевам в период майских праздников дала в интервью радио Sputnik эксперт Союза садоводов России, ландшафтный дизайнер Ольга Воронова.

«Тем, кто хочет получить урожай пораньше, в период майских праздников желательно засадить весь огород и теплицу. Привезите на дачу рассаду и разместите ее на веранде или в другом, не очень холодном помещении. Затем начинайте поэтапно вскапывать грядки», — посоветовала она.

В первую очередь Воронова порекомендовала заняться посевом самых холодостойких растений — редиса, гороха, моркови и зелени. В теплице, по ее словам, можно высадить огурцы, томаты, перец и баклажаны: даже в случае возвращения холодов, там сохранится тепло, поэтому растения не погибнут.

Со второй части майских праздников можно заняться более теплолюбивыми культурами ― картошкой и луком. «Свеклу и фасоль можно начать высаживать не раньше 9-12 мая. А бахчевыми культурами лучше заняться после 15 числа, потому что они не перенесут даже нуля градусов», — предупредила эксперт. Тем, кто хочет высадить помидоры и огурцы на улице, также стоит дождаться середины мая.

Воронова напомнила, что в начале мая необходимо обработать плодовые деревья — вишню, яблони и другие — для защиты от вредителей.

Ранее стали известны предпочтения москвичей в посадках на дачах.