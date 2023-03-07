Создателей афиши фильма с Юлией Пересильд заподозрили в плагиате
Продюсер Петр Черенков заподозрил создателей афиши фильма с Юлией Пересильд в плагиате.
В плагиате американского постера заподозрил создателей афиши нового российского фильма о космосе «Вызов» продюсер, сценограф, актер Петр Черенков. Своим наблюдением он поделился в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отечественная картина с Юлией Пересильд в главной роли должна выйти на большие экраны в апреле.
«Зачем повторять постер классного фильма с великой Буллок ради фильма с, простите, Пересильд...» — возмутился Черенков, приложив для сравнения две киноафиши.
Фото: Постер: фильм «Гравитация»
На постерах героини фильмов на борту космических кораблей находятся в невесомости в позе «эмбриона». Кроме того, у актрис практически одинаковая одежда — короткие шорты и майки.
Фильм «Гравитация» с Сандрой Буллок в главной роли вышел на экраны в 2013 году. В картине рассказывается о космической миссии медицинского инженера доктора Райан Стоун.
Ранее, в июле прошлого года, сеть фастфуда «Вкусно — и точка» обвинили в плагиате названия.