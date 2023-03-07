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16:55, 07 марта 2023
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Создателей афиши фильма с Юлией Пересильд заподозрили в плагиате

Продюсер Петр Черенков заподозрил создателей афиши фильма с Юлией Пересильд в плагиате.

Создателей афиши фильма с Юлией Пересильд заподозрили в плагиате
Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

В плагиате американского постера заподозрил создателей афиши нового российского фильма о космосе «Вызов» продюсер, сценограф, актер Петр Черенков. Своим наблюдением он поделился в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отечественная картина с Юлией Пересильд в главной роли должна выйти на большие экраны в апреле.

«Зачем повторять постер классного фильма с великой Буллок ради фильма с, простите, Пересильд...» — возмутился Черенков, приложив для сравнения две киноафиши.

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Фото: Постер: фильм «Гравитация»

На постерах героини фильмов на борту космических кораблей находятся в невесомости в позе «эмбриона». Кроме того, у актрис практически одинаковая одежда — короткие шорты и майки.

Фильм «Гравитация» с Сандрой Буллок в главной роли вышел на экраны в 2013 году. В картине рассказывается о космической миссии медицинского инженера доктора Райан Стоун.

Ранее, в июле прошлого года, сеть фастфуда «Вкусно — и точка» обвинили в плагиате названия.

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