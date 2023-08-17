Спасатели назвали главные признаки тонущего человека

Главные признаки тонущего человека, которому нужна помощь, назвали спасатели «Мособлпожспаса» в Telegram-канале ведомства. Прежде всего, это запрокинутая назад голова.

«Человек старается рефлекторно поднять рот как можно выше», — объяснили такое поведение тонущего специалисты.

Кроме того, утопающие совершают хаотичные движения руками в воде, пытаясь опереться на воду. У человека в опасности глаза становятся «стеклянными», волосы падают на лицо, а туловище принимает вертикальное положение.

Часто со стороны можно не понять, что человек уходит под воду. В такой ситуации спасатели рекомендует окликнуть купающегося. Утопающий не сможет обернуться и отреагировать на свое имя.

Ранее столичный спасатель назвал самую частую причину гибели купающихся на городских пляжах.