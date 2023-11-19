Врач перечислила спасающие в холодное время года продукты

О важности употребления большого количества углеводов, а также продуктов, содержащих витамин D, витамины группы В, магний и хром осенью и зимой заявила в беседе с РИАМО гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова.

«Магний участвует во многих жизненно важных процессах, работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Хром способствует поддержанию нормального углеводного, жирового и белкового обмена, помогает регулировать работу щитовидной железы, сердца, сосудов. Витамины группы В играют важную роль в обеспечении здоровья нервной системы, печени, кожи и других органов», ― объяснила врач.

Углеводы — это основной источник энергии для людей, а в зимнее время энергия необходима в том числе для поддержания оптимального уровня теплообмена в организме.

Значительную часть витамина D человек получает от солнечного света. Осенью его меньше, поэтому обязательно нужны дополнительные источники, в противном случае снизится уровень отвечающих за настроение гормонов серотонина и дофамина. Без них человек не сможет чувствовать себя счастливым.

Зимой обязательно нужно включать в рацион молочные продукты, преимущественно — сыр, мясо, рыбу, бобовые, орехи, икру и морскую капусту. Полезно регулярно баловать себя шоколадными десертами с высоким содержанием какао (70 процентов и более), ведь в какао-бобах содержится магний, хром, витамины группы В, а также большое количество предшественника серотонина — триптофана.

Ранее пользу воды с лимоном или яблочным уксусом оценила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.