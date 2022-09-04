Поэт поделился воспоминаниями о выборе квартиры в Москве из-за спички

«Она поставила чайник, чиркнула спичкой, повернула вентиль — я услышал запах моего детства (…) "Я беру эту квартиру!" По большому счету я взял ее из-за чиркнувшей спички», — поделился он.

Воденников вспомнил, что в 1984 году появилась новая мода — электрические плиты. Тогда ему предложили два варианта жилья. И первый, по его словам, был не самым удачным — убогий ремонт и стены, покрашенные масляной краской. Но, когда он узнал о газовой плите, его отношение изменилось.

Ранее Москва возглавила рейтинг городов-миллионников с самой дорогой арендой жилья — в среднем 42 тысячи рублей за аренду однокомнатной квартиры на месяц.