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04 сентября, 08:29
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Поэт поделился воспоминаниями о выборе квартиры в Москве из-за спички

Поэт поделился воспоминаниями о выборе квартиры в Москве из-за спички
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Воспоминаниями о влиянии спички на решение в выборе съемного жилья в Москве поделился с «Москвич Mag» известный российский поэт, прозаик и эссеист Дмитрий Воденников. Хозяйка одной из двух квартир предложила ему выпить чаю.

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«Она поставила чайник, чиркнула спичкой, повернула вентиль — я услышал запах моего детства (…) "Я беру эту квартиру!" По большому счету я взял ее из-за чиркнувшей спички», — поделился он.

Воденников вспомнил, что в 1984 году появилась новая мода — электрические плиты. Тогда ему предложили два варианта жилья. И первый, по его словам, был не самым удачным — убогий ремонт и стены, покрашенные масляной краской. Но, когда он узнал о газовой плите, его отношение изменилось.

Ранее Москва возглавила рейтинг городов-миллионников с самой дорогой арендой жилья — в среднем 42 тысячи рублей за аренду однокомнатной квартиры на месяц.

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