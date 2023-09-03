Российская спортсменка опубликовала фото в купальнике

25-летняя пловчиха Дарья Устинова показала фигуру в купальнике. Фотографией с отдыха она поделилась в своем Telegram-канале.

«Режим загара нон стоп активирован», — подписала публикацию Устинова. В кадре спортсменка позировала в купальнике розового цвета, без макияжа на лице.

Поклонники в комментариях восхитились образом звезды спорта. «Превосходно», «Какая милашечка», — написали юзеры.

Ранее звезда «Кадетства» станцевала в купальнике на пляже и восхитила поклонников.