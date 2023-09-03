16:24, 03 сентября 2023
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Российская спортсменка опубликовала фото в купальнике
25-летняя пловчиха Дарья Устинова показала фигуру в купальнике.
Фото: Telegram-канал «Ustinova DK | swimmer»
25-летняя пловчиха Дарья Устинова показала фигуру в купальнике. Фотографией с отдыха она поделилась в своем Telegram-канале.
«Режим загара нон стоп активирован», — подписала публикацию Устинова. В кадре спортсменка позировала в купальнике розового цвета, без макияжа на лице.
Поклонники в комментариях восхитились образом звезды спорта. «Превосходно», «Какая милашечка», — написали юзеры.
Ранее звезда «Кадетства» станцевала в купальнике на пляже и восхитила поклонников.