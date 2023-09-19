Доктор Мясников назвал основный способ борьбы с мерцательной аритмией

Основный способ борьбы с мерцательной аритмией в своем Telegram-канале назвал ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», врач Александр Мясников.

«Если у вас развилась мерцательная аритмия, необходимо сразу и пожизненно принимать антикоагулянты», — заявил специалист. Он добавил, что кому-то для лечения этого заболевания подойдет аспирин, другим же необходимо будет пить сильнодействующие препараты, которые назначит врач.

Гипертоников эксперт призвал без пропусков пить лекарства, поддерживающие нормальный уровень давления, потому что именно хронически повышенное артериальное давление может привести к развитию мерцательной аритмии.

Роспотребнадзор раскрыл связь между потребляемой солью и давлением.