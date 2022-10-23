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21:13, 23 октября 2022
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Назван способ избежать лишних трат в путешествии на ноябрьских праздниках

Назван способ избежать лишних трат в путешествии на ноябрьских праздниках
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Способ избежать лишних трат в путешествии за границу на ноябрьских и новогодних праздниках назвал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он посоветовал оплатить все заранее.

«За пределы России сейчас летают в основном иностранные авиакомпании, то есть цены на билеты привязаны к курсам валют. Это большой фактор риска, потому что курсы могут меняться, и может получиться так, что за заказанный, но еще не оплаченный тур придется заплатить больше, чем ожидалось», — объяснил эксперт.

Чтобы избежать подобной ситуации, лучше «застраховать» себя от денежных потерь из-за валютных колебаний, сразу оплатив тур, посоветовал Мурадян.

Ожидаемое сезонное повышение стоимости туров на новогодние праздники, по его словам, составит приблизительно 40 процентов, однако в случае серьезного укрепления курса рубля оно может сократиться до 30 процентов.

Ранее россиянам назвали самые дешевые направления для отдыха в дни ноябрьских праздников. На первом месте оказалась Турция.

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