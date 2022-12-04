Столичный музыкант раскрыл способ избежать службы в армии

Свой способ избежать службы в армии раскрыл в беседе с «Москвич Mag» столичный регги-музыкант, основатель группы Jah Division Герберт Моралес. Он рассказал, что собирался пойти служить, но друзья его отговорили.

«В 17-18 лет очень важно попасть в хорошую компанию или создать ее самому. Помню, меня хотели забрать в армию. Мама даже военному комиссару написала письмо — мол, берите уже. Но мои друзья "обработали" меня месяца за три», — вспомнил Моралес.

По словам артиста, товарищи заявили ему, что «все нормальные люди ложатся в дурдом», чтобы откосить от службы. Немного подумав, он тоже воспользовался этим способом уклонения.

«Такие у меня были друзья, такая молодость», — сказал Моралес.

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