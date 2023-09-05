Многодетный отец-одиночка раскрыл способ научить сыновей готовить

Способ научить сыновей готовить раскрыл «Мосленте» многодетный отец-одиночка Святослав Чевер. Москвич составил для них график дежурств по кухне.

«В пандемию оказалось пыткой кормить семью. Ты только приготовил завтрак, а уже пора готовить обед. Только закончился обед, а уже пора и к ужину что-то придумывать. На второй день на кухне я понял: надо что-то менять», — рассказал Чевер.

Тогда он повесил на холодильник график дежурств, но включать в него себя не стал. Наследники мужчины начали следовать графику и постепенно научились готовить, в том числе изысканные блюда итальянской кухни.

«С тех пор мои сыновья обожают готовить сами. Лазанья у них получается великолепная! Они даже когда с девушками знакомятся, первым делом спрашивают: "А ты хоть знаешь, как готовить соус бешамель?" Если ответ "нет", то им не по пути», — рассказал собеседник «Мосленты».

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