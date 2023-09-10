Психолог раскрыла способ побороть лень

Способ побороть лень и прокрастинацию раскрыла психолог и гештальт-терапевт Дарья Башкатова в своем Telegram-канале. Она посоветовала воспользоваться упражнением из психодинамической терапии.

В первую очередь для выполнения практики необходимо честно описать себе свое состояние. «Например: у меня апатия, не хочу ничего делать вот уже который месяц, мне страшно что-то менять, испытываю постоянную жалость к себе, живу в тоске и денег от зарплаты до зарплаты», — привела пример эксперт. После этого необходимо произнести те же факты, глядя на себя в зеркало.

«Прикройте глаза и представьте, что прошло пять лет. Вы не меняли ни мысли, ни поведение. Где вы сейчас? Как вы себя ощущаете? Что происходит в вашей жизни? Какие чувства вы испытываете по отношению жизни?» — перечислила психолог вопросы, которые необходимо задать себе. После этого нужно взять бумагу с ручкой и записать конкретные шаги по достижению желаемого. Какой-нибудь из небольших шагов важно сделать сразу после практики, чтобы закрепить намерение действием.

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