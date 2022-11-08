Остеопат показал на видео доступный способ подтянуть живот

Доступный способ подтянуть живот раскрыл в личном Telegram-канале врач-остеопат, хирург Алесь Улищенко. Он показал видео комплекса специальных упражнений.

«Это простое, но полезное упражнение поможет убрать застойные процессы в брюшной полости, подтянуть живот, улучшить работу всех внутренних органов и здоровье организма в целом», — написал он.

По словам врача, при выполнения упражнения требуется расположить руки сначала под ребрами, затем в середине живота на уровне чуть выше пупка, следом на уровне выпирающей части седалищных костей и в конце над лонным сочленением. Таким образом надо «собирать» расслабленный живот к центру. Далее слдует немного наклониться и просидеть в таком положении 15-20 секунд, а затем покачиваться влево и вправо.

Улищенко отметил, что выполнять упражнения нельзя при боли или дискомфорте. При наличии специфических заболеваний внутренних органов (камни, язвы, спайки, миомы) необходимо проконсультироваться с врачом, уточнил он.

Ранее самыми эффективными способы упражнениями для избавления от лишнего веса в области живота врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кардиотренировки, тонизирующие комплексы и сгибание и разгибание.