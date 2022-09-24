Популярный блогер назвала любимый способ прогуливать школу

Любимый способ прогуливать школу назвала в беседе с «Москвич Mag» популярный блогер и телеведущая Ида Галич.

«У меня остались прикольные воспоминания, как мы катаемся в парке Горького вместо школы на коньках. Билет стоил рублей тридцать, мы с одноклассниками могли сбежать в этот парк на весь день, заедая все это кренделем и запивая чаем», — поделилась знаменитость.

Галич призналась, что парк Горького — одно из ее любимых мест в столице до сих пор. «То, как сейчас выглядит парк Горького, не может не радовать. И зимой, и летом я стараюсь проводить там как можно больше времени», ― заявила она.

Ранее Галич выбрала откровенный наряд для проведения свадебной церемонии на судне. Она надела облегающее черное мини-платье с вырезом глубже линии груди.