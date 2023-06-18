Стилист Рогов раскрыл способ разнообразить летний гардероб

Способ разнообразить гардероб раскрыл в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов. Модным трендом лета-2023 он назвал топ с переброшенной через шею лямкой.

«Как разнообразить летний гардероб?! Все просто: купите или достаньте из своего шкафа halter top — топ с лямкой, переброшенной через шею. Супер актуальная вещь в этом сезоне!» — написал эксперт.

Для наглядности стилист также опубликовал подборку с образами моделей. Они сочетали топы с брюками, шортами и джинсами разного кроя и оттенка, а в качестве верхней одежды надевали пиджаки, джинсовые, кожаные и текстильные куртки.

Ранее известный стилист назвал главные тренды лета-2023.