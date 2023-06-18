18:32, 18 июня 2023
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Стилист Рогов раскрыл способ разнообразить летний гардероб
Стилист Рогов назвал топ с переброшенной через шею лямкой модным трендом лета-2023.
Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ
Способ разнообразить гардероб раскрыл в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов. Модным трендом лета-2023 он назвал топ с переброшенной через шею лямкой.
«Как разнообразить летний гардероб?! Все просто: купите или достаньте из своего шкафа halter top — топ с лямкой, переброшенной через шею. Супер актуальная вещь в этом сезоне!» — написал эксперт.
Для наглядности стилист также опубликовал подборку с образами моделей. Они сочетали топы с брюками, шортами и джинсами разного кроя и оттенка, а в качестве верхней одежды надевали пиджаки, джинсовые, кожаные и текстильные куртки.
Ранее известный стилист назвал главные тренды лета-2023.