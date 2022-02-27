Назван способ сэкономить на букетах к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня, 8 Марта, столичный флорист Анастасия Жилина назвала способ сэкономить на букетах. Ее советом поделилась «Вечерняя Москва».

Специалист отметила: при покупке цветов многие избегают добавления к ним зелени. А ведь это отличный способ и для экономии, и для продления «жизни» букету. «Открытые цветы могут простоять недолго. А зелень придает форму, насыщает букет объемом. Если к зелени добавить недорогие пышные цветы — хризантемы или астры, букет будет обладать естественной природной красотой, будет долго радовать глаз и несильно ударит по кошельку. Почему-то многие такой способ недооценивают», — подчеркнула Жилина.

Флорист назвала классические виды зелени, которые можно найти в цветочных магазинах: эвкалипт, рускус и салал. По ее словам, добавив эти растения, можно уменьшить количество основных цветов. При этом букет не станет выглядеть скудно, он будет пышным и красивым.

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