Мясников раскрыл неожиданный способ снизить давление

Неожиданный способ снизить артериальное давление раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он порекомендовал гипертоникам делать массаж ушей.

Зрительница передачи в разговоре с Мясниковым предположила, что любой массаж может снизить давление. После этого доктор провел на себе эксперимент в студии программы, измерив давление до и после процедуры. Перед массажем тонометр показал 137 на 74 миллиметра ртутного столба, а после — 121 на 73 миллиметра ртутного столба.

Ранее Мясников раскрыл показатели нормы и отклонения артериального давления. Он пояснил, что сейчас идеальным показателем принято считать 110 на 70, а не привычные всем 120 на 80.